Anna Oxa, dichiarazioni bomba contro la Rai “Ho subito mobbing” [VIDEO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo anni di assenza Anna Oxa torna in televisione. Il suo ritorno si può definire ‘con il botto’ poiché ai microfoni di Live-non è la D’Urso, rilascia delle dichiarazioni bomba contro la Rai. La cantante, protagonista di tanti album di successo era scomparsa dalla Tv da circa quattro anni, quando a Canale 5 era apparsa per l’ultima volta ad Amici di Maria De Filippi, come giudice speciale, durante il serale. In Rai invece Anna Oxa si era vista l’ultima volta nel 2013, quando aveva partecipato ad un’edizione di Ballando con Le Stelle. Di quell’occasione però, la cantante ha rivelato alcuni dettagli che potrebbero sconvolgere in tanti. parlando addirittura dell’allontanamento impostale dalla Tv di Stato e persino di una blackist di cui le avrebbe parlato Milly Carlucci. Lo sfogo di Anna Oxa Nel salotto serale di Barbara ... velvetgossip

Unf_Tweet : da #livenonèladurso #annaoxa parla della Rai e di una sorta di black list nella quale sarebbe finita dopo Ballando… - Michewolf : @lusurpateur_ In Albania ci sono bambine che portano il nome “GUNILLA”, per l’Amore e la Stima che il Popolo Albane… - Riccardo__Ferri : RT @eleoteque: Allora raga siccome sto per cambiare canale vi anticipo questa cosa di Anna Oxa. Questa estate si è esibita nel mio paese pe… -