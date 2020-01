Amici, il ballerino Pasquale Di Nuzzo ingaggiato dalla Disney e da Don Matteo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Se siete dei fan di Amici, non c’è dubbio, lo ricorderete. Pasquale Di Nuzzo, ballerino dell’edizione numero 12, si era fermato alla semifinale e poi era (almeno in apparenza) scomparso dalla tv italiana. Come spesso accade però con i talenti cresciuti nel vivaio di De Filippi, chiusa la porta di Amici si aprono portoni di ogni tipo. Quello di Di Nuzzo, in particolare, è il portone di un castello. La Disney infatti lo ha ingaggiato per una delle sue produzioni teen di punta, un’ esperienza che lo ha portato fino in Sud America prima di “restituirlo” all’Italia dove, sulla sua strada, ha incrociato Don Matteo. Gli ingaggi della Disney, da Violetta a Soy Luna Non è la prima volta che un talento di Amici intraprende una carriera diversa da quella iniziata nel talent. Lorella Boccia, ballerina, è diventata una conduttrice (è la padrona di casa di Rivelo, il programma di interviste ... thesocialpost

