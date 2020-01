Amadeus non arretra: Junior Cally resterà tra i 24 Campioni. L'attacco è (quasi) unanime (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’attacco è quasi unanime, ma Amadeus non arretra. Junior Cally resterà tra i 24 Campioni in gara al Festival di Sanremo, sarà presente all’Ariston il 4 febbraio nonostante le polemiche degli ultimi giorni. Il rapper è al centro degli attacchi per alcuni sui testi, che inciterebbero al femminicidio. Il regolamento della rassegna non prevede però l’esclusione in corsa di un artista, salvo fatti di strettissima attualità, ovvero prossimi all’evento e tali da rendere obbligatoria una decisione radicale. E il rapper non sembra disposto al passo indietro spontaneo.Dal mondo della politica, specie da destra, sono venute sollecitazioni al servizio pubblico perché revochi la sua decisione. Lo stesso presidente della Rai, Marcello Foa, ha espresso “forte irritazione per scelte che vanno nella direzione opposta ... huffingtonpost

