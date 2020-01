Amadeus, altra batosta. Il rapper Salmo dice no al Festival di Sanremo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Gran rifiuto a Sanremo: si tratta del rapper Salmo, che ha deciso di declinare l’invito a partecipare al Festival. Salmo era uno degli ospiti più attesi, ma ha detto di no ad Amadeus, spiegando così la sua decisione: “Non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro scelgo San Siro, quindi se volete sentirmi nel posto giusto con la gente giusta venite a San Siro il 14 giugno”. Amadeus aveva puntato forte sul rapper come uno degli ospiti di punta della manifestazione canora. Il “gran rifiuto” ha quindi complicato i piani del presentatore a pochi giorni dall’inizio del Festival. Non è del tutto chiaro al momento se dietro al rifiuto di Salmo ci siano motivazioni prettamente personali o anche di natura artistica (c’è chi sostiene che possa trattarsi addirittura di un rifiuto dettato da motivi politici). Quel che è certo è ... tpi

