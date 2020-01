Alla scoperta del nuovo Dolittle, con Robert Downey Jr. (Di lunedì 20 gennaio 2020) Evergreen capace di mantenere ancora il suo fascino, il Dottor Dolittle è uno dei personaggi più longevi della letteratura, e anche del cinema. Protagonista dei 14 libri dedicati ai bambini scritti da Hugh Lofting tra il 1920 e il 1952, il singolare medico tornerà nelle sale italiane il 30 gennaio, a più di cinquant’anni dal debutto del 1967, quando fu interpretato da Rex Harrison, mentre una seconda versione del 1998 ha visto Eddie Murphy nel ruolo principe. Nel terzo adattamento per il grande schermo, a indossare il camice c’è uno degli attori più amati di Hollywood: Robert Downey Jr. Nell’Inghilterra della Regina Vittoria, l’ex Iron Man si ritrova a condurre una vita scandita dai suoi amici animali. Perché Dolittle non è un dottore come gli altri: capendo il linguaggio degli animali e potendo parlare con loro, il medico si affida Alla sua “squadra” – un gorilla ansioso, ... wired

