Alitalia, governo pronto a favorire gli esodi e a rivedere le modalità del prestito ponte (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il governo non ha nessuna intenzione di abbandonare Alitalia al suo destino. Per questo, per favorire il piano che il commissario unico Giuseppe Leogande sta mettendo a punto insieme al direttore... ilmessaggero

GruppoFICamera : .@msgelmini: 'Quel che ci sorprende è il cedimento del Pd, e non solo sulla giustizia. Dal dossier Ilva all'Alitali… - M1kM3n : RT @CesareOrtis: Il governo #Pd #M5S ha un piano geniale per #Alitalia [ovvero il colpo di grazia]: flotta ridotta e mille licenziamenti ht… - DavideBoni : RT @CesareOrtis: Il governo #Pd #M5S ha un piano geniale per #Alitalia [ovvero il colpo di grazia]: flotta ridotta e mille licenziamenti ht… -