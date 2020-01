Alessandro Luppino Muore a 15 Anni Travolto in Motorino, Automobilista Arrestato Dopo La Fuga (Di lunedì 20 gennaio 2020) Alessandro Luppino, 15enne della provincia di Reggio Calabria, è morto Dopo essere stato centrato da un’auto mentre era in sella al suo Motorino. E’ accaduto sulla Statale 106 Jonica, nei pressi di Casignana. I soccorritori, subito intervenuti, ne hanno solo potuto constatare il decesso. I carabinieri del luogo, intanto, si sono dati da fare per rintracciare l’investitore, che si era dato alla fuga. Dopo poco, però, è stato lui stesso a presentarsi al comando per auto denunciarsi. E’ un ragazzo di 28 Anni di San Luca, accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso. youreduaction

