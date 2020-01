Alessandro Di Battista, dall'Iran il piano per prendersi il M5s: "Torno presto, ve lo giuro" (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sta mettendo a punto il piano, Alessandro Di Battista: vuole prendersi il M5s. Com'è noto dalle cronache quotidiane, la leadership di Luigi Di Maio nel Movimentonon gode di buona salute. Il ministro degli esteri è stato criticato a più riprese da chi auspica una gestione più trasparente e collegiale liberoquotidiano

fanpage : M5s, il ritorno di Alessandro Di Battista: per lui nuovo incarico nel team Rousseau - Libero_official : Il piano di Alessandro Di Battista per prendersi il #M5s - giacomogiunta : RT @DaliaDaliaanfo: Gianluigi Paragone :'Con Alessandro Di Battista vogliamo mettere in piedi qualcosa di culturale rispetto alle posizioni… -