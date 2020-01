Alessandria: muore sul lavoro schiacciato da un tir (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel pomeriggio di Lunedì 20 Gennaio, poco dopo le 17:00 un autista di un tir è stato investito da un camion guidato da un collega. La tragedia si è consumato ad Alessandria, nella zona Meridionale della città all’uscita del casello autostradale. I due lavoratori stavano lavorando nella strada per Casalcermelli, nelle vicinanze di una cava dove vengono scaricati i detriti del Terzo Valico. muore sul lavoro ad Alessandria, schiacciato da tir Un tir, guidato da un lavoratore, avrebbe investito un uomo che si trovava al bordo della strada, dopo aver finito di scaricare il proprio rimorchio. A nulla è servito il repentino intervento dell’ambulanza, l’uomo è morto sul colpo per le ferite riportate. Le forze dell’ordine sono all’opera per stabilire le chiare dinamiche dei fatti, ed il conducente del tir verrà quasi sicuramente ascoltato per ricostruire ... notizie

