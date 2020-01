Alcol alla guida, schianto alla rotonda: ragazza ubriaca inseguita da polizia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPozzuoli (Na) – Ha travolto un cartello stradale, ha proseguito la sua corsa ed è stata bloccata dalla polizia. Una ragazza di 28 anni è stata sorpresa alla guida con un tasso Alcolico quattro volte superiore al consentito. Nella notte tra sabato e domenica la polizia stradale di Napoli ha offerto un servizio straordinario con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle “stragi del sabato sera”. In particolare, è stata sotto osservazione la movida di Pozzuoli: in piazza Capomazza, varco principale per raggiungere l’area dove si trovano i vari locali del comune napoletano, sono stati registrati controlli per 48 persone e 38 vetture. Nel corso di questo servizio, poco delle le 5.00 del mattino, una vettura proveniente da via Campana ha imboccato la rotatorio e travolto un cartello stradale, scaraventandolo sul lato opposto della ... anteprima24

