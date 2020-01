Airola, domani sera si inaugura la sede del 118: c’è anche De Luca (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVerrà inaugurata nella serata di domani il nuovo Saut di Airola. L’appuntamento è fissato alla ore 18, indicativamente, allorquando si assisterà al taglio del nastro del riferimento allocato nello stesso immobile che ospita la struttura “Villa Gioia”. Al momento prenderanno parte il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, dottore Gennaro Volpe. Il riferimento del 118 si trasferisce nella nuova sede da quella precedente sita nelle prossimità della Casa comunale che, ora, a sua volta, è destinata ad ospitare il Centro diabetologico. Il nuovo Saut si trova in una location meglio idonea alle esigenze del caso essendo praticamente all’imbocco della Fondovalle Isclero e, quindi, in una posizione che consente al mezzo di soccorso in uscita di poter raggiungere in tempi più rapidi ... anteprima24

