Aeroporto di Fiumicino | tre milioni di euro nascosti nel trolley | erano diretti in Cina

Roma - revocata la licenza al tassista che aveva preso a pugni un cliente all’Aeroporto di Fiumicino : Un mese fa aveva colpito in pieno volto un cliente che, salito sul suo taxi all’aeroporto di Fiumicino di Roma, gli aveva chiesto l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo al centro città. Oggi la sindaca Virginia Raggi gli ha revocato la licenza. Lo ha reso noto proprio la prima cittadina che su Twitter ha scritto: “Abbiamo revocato definitivamente l’autorizzazione al tassista che aveva aggredito un cliente ...

Aeroporto Fiumicino : arrestano lo zio a Natale - 13enne rimasto solo portato a casa da un poliziotto : Un tredicenne moldavo era rimasto solo all'Aeroporto di Fiumicino dopo l'arresto dello zio, proprio alla Vigilia di Natale. Un poliziotto si è offerto volontario e lo ha portato a casa sua, dove il ragazzo ha potuto festeggiare insieme alla sua famiglia e scartare regali. Un grande gesto d'amore.Continua a leggere

Fiumicino è il primo Aeroporto intercontinentale al mondo con asfalto al grafene : L'aeroporto di Fiumicino è il primo scalo internazionale al mondo che utilizzerà asfalto contenente Gipave®, un additivo polimerico contenente grafene e una plastica appositamente selezionata (che a oggi non rientra nella filiera del riciclo ma è normalmente destinata agli impianti di termovalorizzazione).Continua a leggere

27 dicembre 1985 - attentato all’Aeroporto di Fiumicino : i terroristi di Abu Nidal fanno 13 morti : Il 27 dicembre 1985, all’aeroporto di Fiumicino, un commando di terroristi palestinesi assalta gli sportelli delle compagnie El Al e TWA. In contemporanea, un altro attacco a Vienna. Il 27 dicembre 1985 viene ricordato come un giorno funesto. Alle 8.15, in contemporanea, due commandi di terroristi palestinesi assaltano gli aeroporti di Fiumicino, a Roma, e di Vienna. La strage di Fiumicino A Fiumicino gli attentatori scatenano ...

Fiumicino - nasce servizio lavaggio auto in parcheggi Aeroporto : Roma – L’aeroporto di Roma Leonardo da Vinci aggiunge un altro tassello alla propria strategia di offrire ai passeggeri servizi e comfort basati sulla sostenibilita’ e sul rispetto dell’ambiente. A partire da oggi, presso i parcheggi Easy Parking A-B-C-D dello scalo romano e’ possibile lasciare in totale sicurezza la propria auto e ritrovarla completamente ripulita al ritorno dal viaggio aereo. Il servizio di ...

Face-scan all’Aeroporto di Fiumicino : tutto diventa più veloce : Grande novità all’aeroporto di Fiumicino a Roma. Per la prima volta in Italia (e uno dei primi in Europa), le procedure di imbarco saranno facilitate e velocizzate da una procedura hitech di ultima generazione: il Face-scan. Basta uno sguardo e le porte si aprono (come in Minority Report, film del 2002 con Tom Cruise). Il Leonardo da Vinci ha avviato la sperimentazione dell’identificazione biometrica del volto. Si tratta di un sistema di ...

Autista Ncc investe un vigile all’Aeroporto Fiumicino e scappa : Dopo l’episodio del tassista che ha aggredito un uomo, l’aeroporto di Fumicino si macchia di nuovo di sangue. Un Autista Ncc (Noleggio con conducente), infatti, ha investito un vigile che stava effettuando dei controlli antiabusivi. L’investimento si è verificato martedì 10 dicembre intorno alle ore 18:30 all’esterno dello scalo della Capitale, Leonardo Da Vinci. A farne le spese un vigile urbano che ha riportato delle ...

Tante iniziative per passeggeri Aeroporto Fiumicino : ecco elenco iniziative : Roma – E’ un Natale ricco di iniziative quello targato Aeroporti di Roma quest’anno, tra concerti e proposte commerciali pensate per i viaggiatori del principale aeroporto italiano. Alle 17.00 le dolci note delle tradizionali canzoni natalizie hanno risuonato al Terminal 3 del Leonardo da Vinci allietando i viaggiatori internazionali in partenza. Ad interpretarle Valentina Parisse, cantautrice romana, promessa nostrana nota per ...

Fiumicino - daspo per il tassista violento : non potrà più lavorare all'Aeroporto : "Il nostro Comune non può accettare una violenza di questo genere che, oltre ad avere arrecato gravi lesioni al malcapitato cittadino, è lesiva del decoro della Città". Con queste parole il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha motivato l'ordinanza di allontanamento dal suo comune per il tassista che ha rotto il naso ad un utente davanti al terminal arrivi dell'Aeroporto 'Leonardo Da Vinci'.Per il tassista, che si è dichiarato pentito del ...

Atterrati all'Aeroporto di Fiumicino deputati oppositori di Maduro : Rosa Scognamiglio In foto, Mariela Magallanes e Americo De Grazia Mariela Magallanes e Americo De Grazia, i due deputati trattenuti nell'Ambasciata d'Italia in Venezuala con l'accusa di cospirazione, sono Atterrati a Fiumicino questa mattina Mariela Magallanes e Americo De Grazia sono in Italia. I due deputati oppositori di Nicolas Maduro, entrambi cittadini italo-venezuelani, sono Atterrati nella mattinata di oggi, domenica 1 ...