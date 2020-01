Addio ai reali, il Principe Harry rompe il silenzio: “Ascoltate la mia verità” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Harry parla per la prima volta dopo la rottura con la Famiglia Reale: “Io e Meghan non avevamo altra scelta” “Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta“. Così il Principe Harry parla al pubblico in occasione di un evento di beneficenza dopo gli ultimi avvenimenti che hanno decretato il “distacco” dalla Famiglia Reale. L’ultimo annuncio della coppia riguarda la loro rinuncia al titolo di Altezze reali. “Prima di iniziare devo dire che posso solo immaginare quello che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità, per quanto posso condividere. Non come un Principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni, ma con una prospettiva più ... tpi

Il principe Andrea torna al fianco della regina dopo l' Addio ai doveri reali - : Novella Toloni Sua Maestà e il duca di York si sono recati insieme alla funzione domenicale nella chiesa di Sandringham. Si tratta della prima uscita pubblica insieme dopo la disastrosa intervista rilasciata dal principe alla Bbc lo scorso novembre A Buckingham Palace c'è voglia di torna re alla normalità lasciandosi alle spalle polemiche, scandali e guerre interne. Sarà per questo che - a quasi due mesi dall’ufficializzazione del suo ...

Harry e Meghan - Addio 'altezze reali' : restano duchi del Sussex - ma non avranno sussidi : Harry e Meghan restano duchi del Sussex , ma perdono il titolo di Altezze Reali: spuntano i dettagli dell'accordo sulla buonuscita di Harry e Meghan dalla Famiglia Reale, dopo l'annuncio a sorpresa del 'passo indietro' deciso dalla coppia e comunicato nel giorno del 38esimo compleanno di Kate Middleton. Perché il diavolo si annida nei dettagli.prosegui la lettura Harry e Meghan , addio 'altezze reali' : restano duchi del Sussex , ma non avranno ...

Harry e Meghan : Addio ai fondi pubblici e al titolo di Altezze Reali : Harry e Meghan news: non riceveranno più fondi pubblici e non saranno più Altezze Reali Il Principe Harry e Meghan Markle lasciano la famiglia reale inglese con delle conseguenze importanti. Come fa sapere Buckingham Palace in una nota diffusa sui social network la coppia ha rinunciato al titolo di Altezze Reali e non riceverà più […] L'articolo Harry e Meghan : addio ai fondi pubblici e al titolo di Altezze Reali proviene da Gossip e Tv.

Harry e Meghan rinunciano al titolo di Altezze Reali : l’ Addio della Regina Elisabetta : Harry e Meghan rinunciano al titolo di Altezze Reali Buckingham Palace ha preso la decisione finale sul futuro di Harry e Meghan all’interno della Famiglia Reale: secondo quanto si legge in un comunicato diffuso oggi, sabato 19 gennaio, Harry e Meghan non useranno più i loro titoli di ‘Altezza Reale’, e rimborseranno 2,4 milioni di sterline di denaro dei contribuenti spesi per la ristrutturazione della loro casa nel Berkshire, Frogmore ...

Meghan Markle - la nuova vita in Canada : Addio etichette reali : Da qualche giorno, la notizia del distacco dai reali inglesi del principe Harry e della consorte Meghan Markle è sulla cresta dell’onda. Al termine di una complicata riunione familiare, la regina Elisabetta II ha tuttavia rivelato di aver accettato questa loro decisione, che in ogni caso continua a destare un certo scalpore nell’opinione pubblica. Con un’eredità miliardaria, il principe Harry potrebbe anche non dover mai ...

L' Addio del principe Harry ai doveri reali? Tutta "colpa" delle sue donne - : Novella Toloni Secondo lo psicologo inglese David Cohen, intervistato da Repubblica, sarebbero state le figure femminili della sua famiglia, prime fra tutte Lady Diana e Meghan Markle, a influenzare la scelta di prendere le distanze dai reali Diciamoci la verità: al principe Harry oneri e doveri reali sono sempre andati stretti. Il duca di Sussex è sempre stato restio a seguire le regole imposte da sua Maestà e i suoi colpi di testa ...

Meghan Markle - Addio etichette reali : la nuova vita in Canada comincia con il parka riciclato : Meghan Markle è in Canada e ha preso parte al suo primo impegno ufficiale dopo il divorzio dai Royals. Per l'occasione ha detto addio agli abiti bon-ton e alle regole dell'etichetta, sfoggiando un parka riciclato dallo stile casual.Continua a leggere

Principe Harry e Meghan Markle - ‘vertice costruttivo’ : la regina sostiene il loro Addio ai reali – VIDEO : Il Principe Harry e Meghan Markle dicono addio allo status di reali , un inviato di Pomeriggio 5 ha definito il loro incontro al futuro come un vertice costruttivo Il Principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di rinunciare allo status di reali , pochi giorni fa hanno fatto sapere di aver preso questa scelta perché vogliono […] L'articolo Principe Harry e Meghan Markle , ‘vertice costruttivo’: la regina sostiene il loro addio ai ...

Harry e Meghan - Addio ai reali : il comunicato della regina Elisabetta II : Harry e Meghan , addio ai reali : arriva il comunicato ufficiale della regina Elisabetta II La scorsa settimana la richiesta che ha fatto il giro del mondo: il Principe Harry e Meghan Markle hanno comunicato alla famiglia reale di volersi rendere autonomi e, di fatto, di voler declinare molti dei compiti che gli spettano. Oggi è […] L'articolo Harry e Meghan , addio ai reali : il comunicato della regina Elisabetta II proviene da Gossip e Tv.

Duchi del Sussex - è giallo sull’anello di Meghan : “scomparso” pima dell’annuncio dell’ Addio ai reali : Poco prima del fatidico annuncio dell’addio ai Windsor, Meghan Markle è stata fotografata senza anello di fidanzamento al dito. Il gossip si è infiammato Un nuovo “ giallo ” sta infiammando il gossip che da sempre aleggia intorno alla coppia reale composta da Henry e Meghan : il giallo dell’anello di fidanzamento della bella ex attrice. Meghan è […] L'articolo Duchi del Sussex , è giallo sull’anello di Meghan : “scomparso” pima ...

Harry e Meghan rinunciano allo status di reali : il lungo Addio alla Royal Family [FOTO] : Harry e Meghan prendono le distanze dalla Famiglia Reale. Dopo le voci dei mesi passati, le presunte tensioni dell’ex attrice americana con i cognati, il principe William e Kate Middleton, i duchi di Sussex hanno deciso di fare un passo indietro e di mettere fine al loro ‘lungo addio’ alla Famiglia Reale. il primo segnale del distacco era arrivato qualche settimana fa, quando la coppia ha annunciato che avrebbe trascorso ...

