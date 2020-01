Acqua e bicarbonato, benefici e proprietà: perché fa sgonfiare la pancia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Le feste natalizie sono ormai trascorse ed ora è il momento di eliminare le tossine in eccesso e sgonfiare la pancia, un bel bicchiere di Acqua e bicarbonato può aiutare: ecco come Acqua e bicarbonato, Fonte: Pixabay (https://pixabay.com/it/photos/bicarbonato-di-sodio-clothes-peg-4017612/) Il periodo delle feste è purtroppo terminato ed ora è arrivato il momento di eliminare le tossine in eccesso e sgonfiare la pancia che, sicuramente come sarà accaduto a tutti, è aumentata tra Natale e Capodanno. Oltre ad una sana e corretta alimentazione, è possibile associare un piccolo aiuto alla dieta quotidiana e l’Acqua insieme al bicarbonato può realmente aiutare la perdita di peso e la perdita di liquidi in eccesso: ecco com’è possibile. Il bicarbonato, come tutti sicuramente già sapranno, è spesso utilizzato per aiutare ad eliminare il reflusso ... chenews

RoccoCirino2 : @OriettasRecipes È,..Grande! Ho appena preso un bicchierone d'acqua tiepida con limone 'arrubbato' al vicino ?? e bi… - Antonioerred : @987mies Beh comunque acqua e un cucchiaino raso di bicarbonato e passa immediatamente. ?? - tizitizitiziana : @cremino01 Potevi risolvere semplicemente con bicarbonato acqua e aceto, sempre usato, funziona ?? -