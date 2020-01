A Vieni da me Kikò Nalli, ha scoperto della morte del padre come non avrebbe dovuto (Foto) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Aveva 14 anni Kikò Nalli quando ha perso suo padre, era poco più che un bambino, è una mancanza che si porta dietro e dentro ancora oggi che ha 49 anni ma a Vieni da me ha rivelato come ha scoperto della sua morte (Foto). E’ un momento terribile per tutti, la morte di un genitore non dovrebbe mai arrivare così presto per un figlio. Era un padre sempre presente, per i suoi figli organizzava feste, cene, qualunque cosa per farli stare con i loro amici. La perdita subita è stata immensa, Kikò Nalli racconta di tante mancanze sofferte perché la vita gli ha portato via una persona troppo importante per lui. Tutto reso molto più tragico dal modo in cui ha saputo che suo padre non c’era più. La sera prima un bacio, un saluto come sempre ma non poteva sapere che sarebbe stato l’ultimo. Era giugno, la scuola stava per finire, Kikò era felice, la spensieratezza dei suoi 14 anni, l’idea che quelli ... ultimenotizieflash

LadyNews_ : #KikòNalli parla di #TinaCipollari e della malattia della madre a #Vienidame - zazoomblog : Vieni da me Kikò Nalli a Caterina Balivo: ‘Con Tina Cipollari rifarei tutto’ - #Vieni #Nalli #Caterina #Balivo: - Noovyis : (Vieni da me, Kikò Nalli e il retroscena sul suo matrimonio con Tina Cipollari. Si scopre solo ora) Playhitmusic -… -