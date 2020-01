A Live la lettera di Luigi Favoloso a sua madre: Nina Moric lo ha tradito con un amico per rovinare il suo lavoro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 19 gennaio 2020, ampio spazio alla vicenda legata a Luigi Favoloso. Nello studio di Canale 5 ospite la madre di Luigi, la signora Loredana che ha affrontato GianLuigi Nuzzi e Alessandra Mussolini convinti entrambi che la signora non stia raccontando, e non abbia raccontato negli ultimi giorni, la verità su quanto accaduto a Luigi Mario. La madre del Favoloso però ribadisce la sua linea: era davvero preoccupata per la scomparsa di Luigi, poi quando ha ricevuto la mail le cose sono cambiate. A proposito della mail, la madre di Favoloso chiede a Barbara d’Urso di leggerne un estratto per spiegare anche i motivi per i quali non crede a Nina Moric; chiede di leggere questa lettera perchè nella missiva suo figlio spiegherebbe, a suo dire, i reali motivi per i quali se n’è andato dopo aver lasciato Nina, sconvolto per quello ... ultimenotizieflash

