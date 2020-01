A Federico Fellini che ci ha insegnato la realtà dei sogni (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il 20 gennaio 1920 nasceva a Rimini Federico Fellini, uno dei registi più stravaganti e geniali del cinema italiano. Nulla della sua opera appare scontato, celebrativo o ufficiale. E’ stato un sovvertitore di schemi, senza essere politicamente sovversivo: un po’ democristiano forse, un po’ più repubblicano probabilmente, comunque refrattario a schierarsi. Ha trasformato la cruda sincerità in poesia (gli adolescenti riminesi in Amarcord) senza rinunciare al comico paradosso (sempre in Amarcord restano indimenticabili i ritratti degli insegnanti e le ospitali mammelle della tabaccaia). Figure marginali di una storia che il suo talento ha inciso nella memoria. Fellini è stato tanto l’uomo del cinema onirico – le sue visioni hanno trasportato gli spettatori in altri mondi – quanto al tempo stesso un distruttore di miti e speranze, già nelle sue prime due prove di ... ilfattoquotidiano

