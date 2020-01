911 serie tv su Rai 2: trama episodi 20 gennaio 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) 911 episodi 20 gennaio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 20 gennaio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020 911 Stgione 2 episodio 04 Bloccati. Chimney va in ospedale per accertamenti. Dopo aver rivisto Tatiana, la sua ex, soccorre Daniel, rimasto incastrato nel meccanismo interno delle scale mobili… 911 Stgione 2 episodio 05 Persone orribili. Maddie, per rendere più completa la sua formazione di centralinista del 911, decide di prendere parte insieme ad Athena a un giro di pattuglia per vedere i casi di emergenza dal vivo… 911 Stgione 2 episodio 06 Droghe. I Vigili del Fuoco della Caserma 118 salvano Taylor Kelly, giornalista televisiva, precipitata con un elicottero su un campo sportivo… 911 streaming La serie tv 911 ... cubemagazine

Idduautru : @LucaZane10 @BLIND_DATA24 Te la senti di aggiungere: 'il 911 non era un inside job'? Perché è il primo della serie,… - riverfleur : @thund3rass dei film li ho visti quasi tutti; delle serie tv mi ispira tanto 911, mi è capitato di vedere un episod… - flamanc24 : Settimana scorsa sono ricominciate The resident, Chicago Fire e Chicago PD. Questa invece oltre a queste 3 serie:… -