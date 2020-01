17enne decapitato e smembrato: la Polizia arresta il sospetto omicida (Di lunedì 20 gennaio 2020) In manette è finito un ragazzo di 24 anni: secondo gli investigatori è lui il responsabile dell’efferato omicidio del 17enne irlandese Keane Mulready-Woods. Un ragazzo di 24anni sospettato di essere coinvolto nell’omicidio di Keane Mulready-Woods, il 17enne il cui corpo decapitato e smembrato è stato trovato giorni fa a Dublino, in Irlanda, è stato arrestato … L'articolo 17enne decapitato e smembrato: la Polizia arresta il sospetto omicida è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

