100 anni di Fellini | il suo cinema sopravvive a chi vuole museificarlo

Federico Fellini 100 anni - una raccolta di foto del regista che ha fatto la storia dello spettacolo italiano : Federico Fellini 100 anni, il regista che ha fatto la storia dello spettacolo italiano Venti foto in bianco e nero per raccontare i 100 anni di Federico Fellini, nato a Rimini il 20 gennaio del 1920. Uno dei registi italiani più noti al mondo che ha fatto la storia dello spettacolo italiano. Per l’occasione, Mediaset, ha inaugurato il suo nuovo canale Cine 34 dedicando interamente la giornata a Federico Fellini. Seguirà anche uno speciale ...

«Sono un gran bugiardo» era la bugia che diceva di sé per liberarsi di chi si ostinava a voler sapere di lui. Fino al giorno in cui, esausto di sognare, perso il filo, smarrita la trama, si stancò di mentire. Vuotato il sacco, restava il deserto. Quello peggiore, senza più allucinazioni ...

É morto Pio Schiano Moriello - bagnino di Torvaianica : aveva 100 anni : É morto alle 5 di lunedì 20 gennaio 2020 Pio Schiano Moriello, storico bagnino di Torvaianica. Da poco aveva compiuto 100 anni e aveva anche ricevuto un riconoscimento dal Comune di Pomezia, dove era residente. morto il bagnino Pio Schiano A dare la tragica notizia sono stati i familiari. Dopo il loro annuncio l’intera città si è stretta intorno a loro, insieme ai cittadini di Ostia dove ea nato, per la perdita di una delle figure più ...

Federico Fellini compie 100 anni e l’Italia lo festeggia : Roma 17 gen. (askanews) – Il 20 gennaio del 1920 nasceva Federico Fellini, il Maestro, il Genio, che ha creato con i suoi film personaggi e universi unici, indimenticabili, spesso onirici, e che resta un punto di riferimento per tutti quelli che ancora oggi fanno cinema. L’uomo che si definiva “un artigiano che non ha niente da dire, ma sa come dirlo”, a 100 anni dalla sua nascita viene celebrato in tutta Italia con ...

Landini vuole superare Quota 100 "Si vada in pensione a 62 anni" : "In pensione a partire da 62 anni, la legge Fornero va superata". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in vista dell'incontro dei sindacati col governo, la prossima settimana, per parlare di pensioni Segui su affaritaliani.it

Federico Fellini - 100 anni senza smettere di sognare : Federico Fellini, quel genio sbocciato dai sogni, sua prima fonte d’ispirazione. Ma nel suo lavoro c’è anche tanto mestiere. Forse troppo spesso dimentichiamo che il regista riminese fin dai suoi esordi come giornalista, fumettista e sceneggiatore scrisse una quantità di testi tale che è quasi impossibile inventariarli tutti quanti. Eppure si vantava di arrivare sul set dei propri film solo con un canovaccio, un abbozzo di sceneggiatura. Balle! ...

100 anni dalla nascita di Federico Fellini : 20 capolavori influenzati da Fefè : I vitelloni (1953)Arancia Meccanica (1971) e I vitelloni (1953)Mean Streets (1973) e I vitelloni (1953)American Graffiti (1974) e I vitelloni (1953)St. Elmo's Fire (1985) e I vitelloni (1953)Le notti di Cabiria (1957)Sweet Charity (1969) e Le notti di Cabiria (1957)La dolce vita (1960)La grande bellezza (2013) e La dolce vita (1960)8½ (1963)Stardust Memories (1980) e 8½ (1963)Persona (1966) e 8½ (1963)Tree of Life (2011) e 8½ (1963)Birdman ...

Federico Fellini nasceva 100 anni fa : la storia d’amore con Giulietta - il film più bello : Prima sognavamo in "bianco e nero", facevamo sogni sbiaditi, normali: viaggi, draghi, amori impossibili e cowboy. Poi è arrivato Fellini, Federico Fellini. E i sogni hanno cambiato volto. Ma non è giusto parlare di Federico Fellini senza raccontare l'altra metà storia: Giulietta Masina. Federico e Giulietta, una storia d'amore fra le più belle che siano mai state scritte, dirette e interpretate. Omettere da questo racconto la meravigliosa ...

Inondazioni in Australia - fino a 330mm in poche ore : “Tempeste così solo ogni 100 anni” : Dopo la devastazione provocata dagli incendi, l‘Australia in queste ore sta affrontando una nuova sfida. Una tempesta, descritta come un evento che si verifica una volta ogni 100 anni, ha provocato Inondazioni improvvise lungo la costa orientale. La pioggia torrenziale ha spento alcuni incendi boschivi, ma ha anche causato grandi Inondazioni a Brisbane e lungo la Gold Coast del Queensland tra ieri e oggi. Almeno 50 abitazioni sono ...

Federico Fellini - 100 anni fa nasceva un genio visionario. La sua negletta Rimini pronta a regalargli un museo tra poesia e tecnologia : Rimini per Federico Fellini era un “pastrocchio, confuso, pauroso e tenero, davanti al grande respiro del mare”. Che non ci tornasse mai volentieri non è affatto un mistero. La sua città, del resto, se l’era portata via la guerra molti anni prima. E anche quella di Amarcord, ricostruita interamente a Cinecittà, altro non era che una dimensione della memoria. Ad Ostia, dove ambientò i suoi Vitelloni, ritrovò infatti una Rimini ...

‘O Sole mio : 100 anni fa moriva Giovanni Capurro - autore della famosissima canzone napoletana : Il 18 gennaio 1920 muore, a Napoli, Giovanni Capurro. Giornalista e poeta, Capurro muore in quella stessa città a cui aveva regalato uno dei suoi "inni" più celebri: 'O Sole mio. Una canzone leggendaria, portata al successo anche grazie al talento di Ernico Caruso: ma quando venne pubblicata, nel 1898, 'O Sole mio non ebbe tutto il successo sperato. Ecco la sua storia, e quella del suo dimenticato autore morto un secolo fa.Continua a leggere

Oxford University lancia un bond a 100 anni per la seconda volta : L’istituzione universitaria britannica più prestigiosa si affida al mercato per fare cassa: fondi pensione e assicurazioni i più interessati a scadenze lunghe

Amedeo Modigliani : tutti gli eventi a 100 anni dalla morte : Da Livorno, città natale di Amedeo Modigliani, a Roma, fino ad arrivare in Cina. Il 2020 è l'anno in cui cade il centenario della morte di Modì, il genio livornese che nella sua breve vita realizzò un numero impressionante di capolavori. Che quest'anno sarà possibile ammirare in tantissime tra mostre, eventi, convegni in giro per l'Italia e nel mondo.Continua a leggere

Palazzo Altemps - concerto per 100 anni nascita Fellini : Roma – In occasione dell’anniversario dei 100 anni della nascita di Federico Fellini, il violinista Yury Revich e il fisarmonicista Pietro Roffi renderanno omaggio al maestro di Rimini con un concerto che si terra’ mercoledi’ 22 gennaio alle 19.30 nelle sale di Palazzo Altemps, a Roma. È il secondo rendez-vous con la musica, il primo del 2020 della nuova edizione di ‘O Tempo di festival’ al Museo Nazionale ...