100 anni dalla nascita di Federico Fellini: ritratto del regista italiano più «venerato» del mondo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Federico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico FelliniFederico Fellini«Sono un gran bugiardo» era la bugia che diceva di sé per liberarsi di chi si ostinava a voler sapere di lui. Fino al giorno in cui, esausto di sognare, perso il filo, smarrita la trama, si stancò di mentire. Vuotato il sacco, restava il deserto. Quello peggiore, senza più allucinazioni da sparare su uno schermo. Le cose si ribellano. Non si lasciano più trasfigurare. Sono, ottusamente, quello che pretendono di essere. Game over. Fine dei giochi. «Sono Federico Fellini, nato a Rimini, venuto a Roma, mi sono sposato e sono entrato a Cinecittà. Non c’è altro». Muore così Fellini, l’illusionista, lo stregone, prima ancora di morire davvero. Con la sintesi meno Felliniana che si possa immaginare di una vita che è fantasmagoria pura. ... vanityfair

marattin : Dicevano che ‘Quota 100’ avrebbe portato 3 giovani assunti ogni nuovo pensionato. Oggi Bankitalia fa un bilancio: Q… - ItalianAirForce : Per lo #SpecialColor di questo mese vi proponiamo un primo piano del velivolo #Eurofighter del IX Gruppo, raffigura… - Raiofficialnews : A 100 anni dalla sua nascita, la #Rai ricorda #FedericoFellini ?? -