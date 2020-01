Zucchero operato d’urgenza in Texas per forti dolori all’addome (Di domenica 19 gennaio 2020) Ricoverato d’urgenza in Texas per un attacco di appendicite, Zucchero viene operato dai medici con il sottofondo di “Senza una donna” Esperienza unica in Texas per Zucchero, e non in un luogo qualsiasi, ma in ospedale. Il cantante italiano, che attualmente si trova in giro per i suoi concerti negli States, è stato colto da forti dolori all’addome. La star si era appena giunto nella cittadina di Amarillo ed è stato ricoverato urgentemente. La diagnosi è stata attacco di appendicite ed è stato sottoposto subito ad un intervento. Fin qui tutto nella norma, ma la sorpresa per il cantante è stata un’altra. Infatti, l’operazione si è svolta mentre nella sala operatoria si levavano le note del suo brano “Senza una donna”. A riportare la curiosa ma bellissima notizia è Quotidiano.net, che ha anche raccontato come sono andate le cose nel dettaglio. Zucchero si era sentito male proprio ... Leggi la notizia su kontrokultura

