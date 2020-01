WhatsApp down, problemi nella condivisione di foto e video. Segnalazioni dall'Italia all'India (Di domenica 19 gennaio 2020) dalla tarda mattinata - in alcune aree del mondo, tra cui l’Europa occidentale - un disservizio su WhatsApp ha impedito l’invio di contenuti multimediali come video e messaggi vocali. problemi riscontrati anche dagli utenti Italiani.Secondo i siti specializzati come downDetector, lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale. Molti utenti stanno lamentando il guasto su Twitter, dove l’hashtag #WhatsAppdown è diventato di tendenza.Tommaso Paradiso:"Ti mando un vocale di 10 minuti"Zuckerberg:"Non penso proprio"#WhatsAppdown#domenicapic.twitter.com/St2MWHcUbH— silver (@silvernick94) January 19, 20202020 circa.#WhatsAppdownpic.twitter.com/Y8dV8QQ0le— Anwar Shaikh (@iamandy1987) January 19, 2020io che continuo ad inviare foto e audio nonostante sappia gia che ... Leggi la notizia su huffingtonpost

ilpost : WhatsApp non funziona per molti utenti - fanpage : #whatsappdown, l'app non funziona - Fr4n10cerr82 : Notizia Shock: Whatsapp down, gli utenti non riescono ad inviare messaggi vocali...ma resistono per 10 giorni senza mangiare! -