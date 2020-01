Whatsapp down: niente vocali, foto e video. Problemi di server o c’è altro? (Di domenica 19 gennaio 2020) niente messaggi vocali, foto e video su Whatsapp: è in corso un down del servizio di messaggistica instantanea di proprietà di Mark Zukerberg. Problemi di server o c’è altro? #Whatsapp down: l’hashtag sta girando su Twitter, la notizia ormai è virale. Questa mattina la diffusissima app di messaggistica istantanea di Facebook non invia messaggi vocali, … L'articolo Whatsapp down: niente vocali, foto e video. Problemi di server o c’è altro? proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fanpage : #whatsappdown, l'app non funziona - jfcringo : whatsapp down ogni settimana ma i masochisti continuano a preferirlo a telegram - durchdienachtx : Non mi accorgo del whatsapp down perché manco lo apro. -