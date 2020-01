Whatsapp down in Italia, problemi con l’invio di foto e di video (Di domenica 19 gennaio 2020) Whatsapp down in Italia. Nella giornata di domenica 19 gennaio 2020 sono stati segnalati problemi con l’invio di foto e di video. ROMA – Whatsapp down in Italia. Nella giornata di domenica 19 gennaio 2020 alcuni utenti hanno segnalato problemi con l’invio di foto e di video. La situazione non è stata confermata dalla società che gestisce l’applicazione ma è al lavoro per cercare di capire la natura di questo problema e risolverlo. Non sembrano esserci, al momento, disservizi di altra natura e soprattutto segnalazioni simili in altri Paesi. Piano piano la situazione si dovrebbe normalizzare anche se non è la prima volta che vengono evidenziati casi come questo. Whastapp down, segnalati problemi sui social Il disservizio, secondo quanto segnalato sui social, è stato registrato intorno alle 11:55 di domenica 19 gennaio 2020. I primi post sono arrivati ... Leggi la notizia su newsmondo

