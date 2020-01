WhatsApp Down il 19 gennaio: ecco perché non riuscite a mandare foto o audio (Di domenica 19 gennaio 2020) WhatsApp Down è ormai trending topic su Twitter con l’hashtag #WhatsAppDown da ore. Il disservizio della celebre app di messaggistica è cominciato attorno alle 12 italiane. Tutti gli utenti in breve tempo si sono resi conto che WhatsApp non funziona. In che modo? Nonostante sia possibile inviare e ricevere messaggi di testo tutto quello che invece rientra tra i media (audio, video, foto e gif) non viene né inviato né ricevuto. LEGGI ANCHE >>> I ragazzi che hanno filmato l’amico 17enne in coma etilico e hanno fatto girare il video su WhatsApp La questione sta riguardando, oltre l’Italia, molte altre aree del mondo. In particolare il WhatsApp Down interessa vaste aree dell’Europa occidentale e sono arrivati riscontri anche da Brasile, Indonesia, India e Pakistan. Alcune persone segnalano anche problemi su Facebook e Instagram. L'articolo WhatsApp Down il 19 ... Leggi la notizia su giornalettismo

ilpost : WhatsApp non funziona per molti utenti - fanpage : #whatsappdown, l'app non funziona - itsaboutlou : RAGA CI STA IL WHATSAPP DOWN E NON SI POSSONO MANDARE I VOCALI, UN SOGNO UNA REALTÀ IO ODIO I VOCALIIIIIIIII -