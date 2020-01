Volley, SuperLega: 16ma giornata. Civitanova, Perugia, Trento e Modena vincono: classifica invariata (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica intensissima per la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile è sceso in campo per la sedicesima giornata con ben sei partite in contemporanea come non succedeva da tempo: tutte le big hanno vinto nel primo turno domenicale del 2020. Civitanova si conferma in testa alla classifica ma i Campioni d’Italia hanno sofferto più del previsto sul campo di Cisterna, vedendosi costretti a rimontare dopo aver perso il primo set: sono serviti i migliori Yoandy Leal (19 punti, 3 aces, 2 muri), Osmany Juantorena (16) e Kamil Rychlicki (15) per regolare i laziali di Ezequiel Palacios (13) e di uno spento Jean Patry (8). La Lube conserva i sei punti di vantaggio su Perugia che ha liquidato Monza con un netto 3-0, facile e rapida affermazione casalinga per i Block Devils spinti da un ottimo Filippo Lanza (13 punti, 2 aces) e dalla solita stella Wilfredo Leon (14, 2 ... oasport

OA_Sport : Volley, SuperLega: 16ma giornata. Civitanova, Perugia, Trento e Modena vincono: classifica invariata - pilloledivolley : 16ª RS classifica ??: tutto invariato nelle prime 5 posizioni e in coda, Piacenza aggancia Monza e avvicina la zona… - volleysmacK : RT @pilloledivolley: 16ª RS: Trento si impone 3-1 su Vibo Valentia con molta fatica e mantiene il 4° posto, Grebennikov MVP. 24 punti per D… -