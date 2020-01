Volley femminile, Serie A1 2020: 15ma giornata. Conegliano e Busto Arsizio vincono: Pantere in testa. Scandicci ko (Di domenica 19 gennaio 2020) Conegliano si conferma saldamente in testa alla classifica della Serie A1 2020 di Volley femminile al termine della quindicesima giornata. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Filottrano per 3-1 in una partita estremamente combattuta, le Pantere hanno lottato punto a punto con la Lardini riuscendo a imporsi faticando più del previsto di fronte al proprio pubblico: le Campionesse del Mondo si sono affidate alle solite Paola Egonu (16 punti) e Miriam Sylla (17) per spuntarla contro Anna Nicoletti (14) e compagne. Conegliano conserva così sei lunghezze di vantaggio su Busto Arsizio che ha espugnato Chieri per 3-0 riscontrando delle difficoltà soltanto nel secondo set: Karsta Lowe (18 punti, 2 aces) e Britt Herbots (14, 3 aces) sono state le mattatrici tra le fila delle Farfalle, c’era grande attesa per Francesca Piccinini che rientrava in campo a 41 anni ma la schiacciatrice ... oasport

