Vladimir Luxuria contro Salvo Veneziano: “Linguaggio da tugurio” (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Vladimir Luxuria contro Salvo Veneziano: “Linguaggio da tugurio” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vladimir Luxuria è andata contro Salvo Veneziano a Live Non è la D’Urso, l’ex gieffino è sotto processo: “Il tuo è un linguaggio da tugurio”. Salvo Veneziano si sta sottoponendo a un pubblico processo a Live Non è la D’Urso: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è stato squalificato dal reality per aver pronunciato diverse … youmovies

king_del_trash : Vladimir Luxuria è il simbolo del politicamente corretto che ormai mi ha scassato le palle #noneladurso - chiarafasolo31 : RT @MediasetPlay: Vladimir Luxuria mette sotto scacco Salvo Veneziano: la sua difesa è sincera? È davvero consapevole di quello che ha dett… - MediasetPlay : Vladimir Luxuria mette sotto scacco Salvo Veneziano: la sua difesa è sincera? È davvero consapevole di quello che h… -