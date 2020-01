Vladimir Luxuria contro Giancarlo Magalli: “Perchè fa tv da tanti anni?” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vladimir Luxuria lancia una provocazione a Magalli: “Come mai un bell’uomo come lui fa tv da tanti anni?” Ospite a Live Non è la D’Urso, Vladimir Luxuria è stata chiamata da Barbara D’Urso a dire la sua su quanto raccontato da Adriana Volpe su Giancarlo Magalli. Di recente la concorrente del GF Vip ha parlato del turbolento rapporto con il conduttore de I Fatti Vostri che li ha portati alla lite e al divorzio professionale, con tanto di querela e allontanamento di lei dalla Rai. La Volpe è infatti stata ricollocata a Mezzogiorno in Famiglia lo scorso anno, programma che però poco stato chiuso lasciandola senza lavoro in Rai, mentre l’azione legale contro Giancarlo Magalli è ancora in corso. Con riferimento alle allusioni del conduttore su Adriana Volpe, Vladimir Luxuria ha lanciato una provocazione: “Perchè un bell’uomo, così bello e ... lanostratv

