Vietri sul Mare, Gerardo Ferrari nuovo segretario cittadino del Pd (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVietri sul Mare (Sa) – E’ Gerardo Ferrari il nuovo segretario cittadino del Partito democratico di Vietri sul Mare. Questa mattina l’assemblea degli iscritti alla presenza del dirigente provinciale Tonino Pagano, che ha eletto, all’unanimità, il nuovo vertice cittadino dem. “Sono soddisfatto e onorato – spiega Gerardo Ferrari – di questo incarico. Ringrazio gli iscritti che mi hanno sostenuto e che mi hanno dato fiducia, così come ringrazio anche i vertici provinciali del partito. Sarò impegnato nei prossimi giorni nella riorganizzazione territoriale del circolo, sostenendo con determinazione l’azione dell’amministrazione comunale ed in particolare del sindaco Giovanni De Simone. Saremo pronti a portare ogni nostro contributo utile allo sviluppo di questo territorio. Siamo pronti ad ogni confronto con tutte le parti politiche ed ... Leggi la notizia su anteprima24

