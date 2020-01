Vietato fumare anche all’aperto? Ecco dove succede già (Di domenica 19 gennaio 2020) L’idea di Beppe Sala sembra molto vicina a quella applicata in Svezia, dove è Vietato fumare anche in alcuni luoghi all’aperto come fermate dell’autobus, stazioni ferroviarie, parchi gioco e terrazze di bar e ristoranti Leggi la notizia su ilsole24ore

MediasetTgcom24 : Milano, Sala: 'Dal 2030 sarà vietato fumare all'aperto in città e a breve alle fermate del bus' #Milano… - Corriere : Sala: «Vietato fumare alle fermate di autobus e tram» - LaStampa : Da marzo niente sigarette alle fermate di bus e tram. Nel nuovo regolamento di Milano la mossa del sindaco. -