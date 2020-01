VIDEO Valentino Rossi si allena su una moto da cross dopo 3 anni: il Dottore si prepara per la MotoGP (Di domenica 19 gennaio 2020) Valentino Rossi si sta preparando per affrontare il Mondiale motoGP 2020 che scatterà il nel weekend del 6-8 marzo col GP del Qatar. Il Dottore è reduce da una stagione molto difficile dal punto di vista sportivo e insegue un pronto riscatto, le prime gare del 2020 saranno decisive per il suo futuro: se dovesse rendersi protagonista di buone prestazioni allora potrebbe proseguire la propria carriera, in caso contrario appenderà il casco al chiodo a novembre. Il nove volte Campione del Mondo si è allenato nel weekend al Tre Ponti MX Track di Ravenna in sella a una moto da cross insieme ai ragazzi della VR46 Academy: si tratta di un grande ritorno del 40enne sulle ruote grasse, abbandonate nel 2017 dopo che era atterrato male da un salto procurandosi un trauma toracico che lo aveva costretto a rinunciare al GP d’Italia. Di seguito il VIDEO di Valentino Rossi in allenamento. ... Leggi la notizia su oasport

