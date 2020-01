VIDEO Marta Bassino grande terza nel gigante parallelo al Sestriere! Vince Direz (Di domenica 19 gennaio 2020) Il primo gigante parallelo della storia della Coppa del Mondo di sci alpino femminile non è stato certo avaro di emozioni. La gara del Sestriere, con la sua formula a tabellone tennistico per le 32 protagoniste che si erano qualificate, ha regalato grande suspense con eliminazioni anticipate che hanno fatto rumore, come quelle della slovacca Petra Vlhova e della statunitense Mikaela Shiffrin, quindi con le italiane che hanno fatto la voce grossa ma, proprio nel momento di andare a raccogliere quanto seminato, si sono fatte beffare in semifinale da due atlete non di primissima fascia, che sono andate a giocarsi tra di loro il successo finale. Ha vinto, e centrato il primo successo della carriera, la francese Clara Direz che ha piegato l’austriaca Elisa Moerzinger. Sul podio assieme a loro si è issata Marta Bassino che nella finale per il terzo e quarto posto ha superato Federica ... Leggi la notizia su oasport

