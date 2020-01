Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2020 ore 09:30 (Di domenica 19 gennaio 2020) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2020 ORE 9.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI E REGOLARE RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE. INFINE RICORDIAMO CHE OGGI 19 GENNAIO SARA’ LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA STOP IN FASCIA VERDE PER TUTTI I DIESEL E I BENZINA FINO AD EURO 5 NELLA FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30 – 20.30. DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E’TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito ... Leggi la notizia su romadailynews

