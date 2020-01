Veronica Pivetti si confessa dalla Venier: la rinascita dopo la depressione (Di domenica 19 gennaio 2020) Sorridente più che mai, oggi Veronica Pivetti è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro Solo per donne, l’attrice e scrittrice italiana si è confessata agli spettatori del programma di Rai 1 raccontando un particolare doloroso della sua vita. Seduta sulla sua poltrona, posta al centro dello studio televisivo, Veronica ha aperto il suo cuore a Mara Venier raccontando di aver vissuto a causa della depressione uno dei suoi periodi più difficili. Ha ricordato quel momento con un po’ di emozione ma senza alcuna vergogna, il primo passo per guarire da questa malattia infatti è parlarne. Tutto ha avuto inizio all’età di 35 anni, all’epoca la donna era impegnata sul set della serie Il Maresciallo Rocca. “È importante chiedere l’aiuto della famiglia, per quanto possa essere pesante per chi ti sta accanto”, così Veronica ha ricordato i 6 ... Leggi la notizia su dilei

