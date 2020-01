Velvet Collection le puntate su Rai Premium lunedì 20 gennaio (già su RaiPlay) (Di domenica 19 gennaio 2020) Velvet Collection su Rai Premium la seconda stagione in prima visione tv ma già disponibili su Rai Play. Le puntate del 20 gennaio Fino al 3 febbraio ogni lunedì su Rai Premium arriva in prima tv Velvet Collection, dopo che da qualche settimana tutte le puntate, dopo la cancellazione dopo il flop d’agosto, sono disponibili su RaiPlay. Ecco le anticipazioni via RaiPlay delle puntate del 20 gennaio su RaiPremium. 2×03 Vedere la luce Dopo aver scoperto che Mateo ha sottratto dei documenti dal consolato, Omar annulla la commessa per la realizzazione dell’abito di Farah Diba. Enrique riceve la visita inaspettata di sua sorella Cristina, tornata per esigere la sua parte di eredità. 2×04 Un angelo al mio fianco Al cimitero, dove si è recato per portare dei fiori a Rita, Pedro fa uno sconcertante incontro. Dopo un iniziale disorientamento accetta l’aiuto venuto da ... dituttounpop

