Valanga Lazio, crolla anche la Sampdoria (Di domenica 19 gennaio 2020) Chi fermera' questa Lazio-rullo compressore? La banda di Simone Inzaghi coglie a spese di una Sampdoria ben presto frastornata l'11/a vittoria di fila, eguagliando il Milan di Sacchi '89-'90 e la Roma di Spalletti 2005-'06. Piu' della cinquina rifilata ai blucerchiati (tripletta di Immobile, 23 centri in campionato, arrotondata dai gol di Caicedo e Bastos), impressiona la sicurezza di tutti gli interpreti del tourbillon organizzato dal tecnico, che finisce per ubriacare. Miglior viatico verso il derby la Lazio non poteva avere e, considerata la partita col Verona che deve recuperare, puo' davvero sognare in grande, anche senza pronunciare la parola 'scudetto'. Le percussioni della Lazio nella prima mezz'ora di gioco sono scosse sismiche che alzano onde di tsunami, incontenibili per la fragile retroguardia blucerchiata. Chabot, Bereszynski e Colley sono sballottati nella propria area ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Dalla_SerieA : Serie A, Lazio a valanga: con la Samp finisce 5-1. Tripletta di immobile - - infoitsport : Serie A, Lazio-Sampdoria 5-1: biancocelesti a valanga, tripletta di Immobile -