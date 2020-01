Russia e l'Unione europea all'interno del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Lascia l'incarico solo dopo tre mesi. Lo riportano i media Usa citando alcune fonti, secondo le quali Peek sarebbe stato scortato fuori dalla Casa Bianca venerdì. Non sono chiari i motivi del suo addio.(Di domenica 19 gennaio 2020) Andrew Peek, il responsabile per lae l'Unione europea all'interno del Consiglio della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca,l'incarico solo dopo tre mesi. Lo riportano i media Usa citando alcune fonti, secondo le quali Peek sarebbe stato scortato fuori dalla Casa Bianca venerdì. Non sono chiari i motivi del suo addio.(Di domenica 19 gennaio 2020)

NicolaPorro : #DiMaio lascia o raddoppia, non si capisce nulla (se non che #M5S è alla frutta). Fermi tutti: #Zingaretti annuncia… - TelevideoRai101 : Usa.Lascia consigliere Trump per Russia - DezzaniLivio : RT @FedericoDezzani: Il fatto che gli USA abbiano subito una dozzina di feriti e ingenti danni materiali nell'attacco missilistico iraniano… -