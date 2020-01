Usa, i legali di Trump: “Impeachment interferisce con il voto”. Dem: “Presidente minaccia a sicurezza nazionale, rimuoverlo” (Di domenica 19 gennaio 2020) In vista dell’avvio del processo per l’impeachment di Donald Trump sale la tensione: i democratici alla Camera chiedono al Senato di rimuovere la “minaccia alla sicurezza nazionale” che il presidente rappresenta, soprattutto per non condizionare il voto alle prossime presidenziali. I legali del presidente invece respingono la messa in stato di accusa, bollandola come incostituzionale: “Gli articoli di impeachment presentati dai democratici della Camera sono un pericoloso attacco al diritto degli americani di scegliere liberamente il loro presidente”, come si legge nella documentazione di sei pagine depositata prima dell’avvio del processo in Senato. In quella deposizione Jay Sekulow e Pat Cipollone illustrano la linea di difesa di Trump: Gli articoli – dicono – sono un “tentativo sfrontato e fuori legge di invertire il risultato delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

