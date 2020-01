Uomo scomparso a Carini sopravvive mangiando erba, ritrovato Andrea Amato (Di domenica 19 gennaio 2020) Andrea Amato era scomparso due giorni fa da Carini ed è stato ritrovato in una villa di sua proprietà. È ferito ma sta bene. L’anziano di 81 anni è sopravvissuto a due notti di freddo mangiando erba. Andrea Amato è stato ritrovato dopo oltre 24 ore di ricerche. Oggi stato trovato, provato ma in discrete condizioni di salute. È stata una donna a sentire i lamenti dell’Uomo mentre stendeva i panni nella casa vicina al luogo del ritrovamento. Assieme ai figli ha dato i primi soccorso all’Uomo affaticato e ferito. Sul posto poi sono arrivati i carabinieri e il personale del 118. Ai carabinieri ha riferito di essere uscito in campagna alla ricerca di verdure nel suo terreno in via Passo dell’Acqua ma è scivolato battendo il capo. Con molte difficoltà ha cercato di chiedere aiuto senza riuscirci. Ha così trascorso due notti al gelo ed è stato costretto, per ... Leggi la notizia su direttasicilia

lucianonobili : “Con la tua partenza, quel mondo è finito del tutto. E ti confesso che ho il terrore di sognarti”. Due anni fa Giam… - repubblica : Foggia, cadavere carbonizzato trovato in campagna: forse è l'uomo scomparso da San Severo [aggiornamento delle 15:3… - rep_bari : Foggia, cadavere carbonizzato trovato in campagna: forse è l'uomo scomparso da San Severo [aggiornamento delle 15:3… -