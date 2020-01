Uomini e Donne Zarino e Basciano insieme, Jack: “Ci sono rimasto male”, l’invito (Di domenica 19 gennaio 2020) Alessandro Zarino e Alessandro Basciano amici dopo Uomini e Donne: una giornata col piccolo Nicolò Dopo Uomini e Donne Alessandro Zarino sembra aver instaurato un importante rapporto di amicizia con un altro corteggiatore della trasmissione: parliamo di Alessandro Basciano che – come senz’altro ricorderete – corteggiava Giulia Quattrociocche e sarebbe dovuto diventare tronista. A parlare di … L'articolo Uomini e Donne Zarino e Basciano insieme, Jack: “Ci sono rimasto male”, l’invito proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

matteosalvinimi : #Salvini su #Gregoretti: Chi mi ritiene un criminale, mi mandi a processo. Ma trovi poi un tribunale bello grande:… - nzingaretti : Parità di salario tra donne e uomini. Per noi è un obiettivo concreto per rendere il nostro Paese più giusto. - matteosalvinimi : Invece di girare il mondo per occuparsi di immigrati, Orlando farebbe bene a occuparsi delle migliaia di donne e uo… -