Una Vita anticipazioni spagnole: Cinta arrestata e Ramon innamorato (Di domenica 19 gennaio 2020) Tante le novità nella nuova stagione di Una Vita, che andrà in onda su Canale 5 tra qualche settimana, dopo che ad Acacias ci sarà un salto temporale in seguito alla morte di Trini e Celia. Tra le new entry ci sarà Cinta, un personaggio piuttosto controverso che animerà le trame. Ramon invece, dopo aver superato con difficoltà il lutto per la perdita della moglie, troverà la felicità accanto ad un’altra donna, la rossa Carmen. Una Vita anticipazioni: la nuova storia d’amore di Ramon Dopo un periodo di solitudine e molto dolore, Ramon si deciderà a voltare pagina e ritorna con Carmen ad Acacias, pronto a rendere pubblico il loro amore. Proprio in quel momento, Antonito riceverà una lettera con pessime notizie. Stando alle anticipazioni di Una Vita, il giovane uomo scoprirà che dovrà partire per il servizio militare. Ciò significa che Lolita starà senza di lui per un lungo ... Leggi la notizia su kontrokultura

