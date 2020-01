Un posto al sole anticipazioni 20 gennaio 2020: Roberto interviene nella crisi di Marina (Di domenica 19 gennaio 2020) nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 20 gennaio 2020 su Rai3, Roberto, di fronte a una Marina in profonda crisi, si vedrà costretto a intervenire: anticipazioni. Un posto al sole torna lunedì 20 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni trovano Roberto preoccupato di fronte alla crisi di Marina e deciso a intervenire. Dopo lo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entra in una crisi profonda che avrà ripercussioni sul lavoro. Roberto, preoccupato, cerca di capire cosa sia successo. Giulia teme di aver offeso Marcello e si sfoga con Ornella. Mentre Otello trova un rifugio lontano dal palazzo, Silvia e Rossella decidono di intervenire nella crisi tra l'ex vigile e Teresa. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, ... Leggi la notizia su movieplayer

unica_gioia : RT @chilhavistorai3: Truffe romantiche: Attenzione alle foto rubate dagli scammers a Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, attori di '… - chilhavistorai3 : Truffe romantiche: Attenzione alle foto rubate dagli scammers a Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti, attori d… - GiovanniSono : @RMRenee78 Bel posto li il sole ?? ha la sua casa ?? dove ti giro vedo tutto dorato. -