Udinese | de Paul brilla a San Siro sotto gli del CT Scaloni

Rodrigo de Paul autore di un ottimo primo tempo nella sfida tra Milan e Udinese: presente a San Siro il CT dell'Argentina Scaloni L'Udinese di Rodrigo de Paul sta vincendo a San Siro contro il Milan: primo tempo chiuso in vantaggio dalla formazione di mister Gotti. Con l'argentino apparso particolarmente ispirato. Avrà preso certamente nota delle prodezze del numero 10 dei friulani Lionel Scaloni. Il commissario tecnico dell'Argentina, infatti, è stato avvistato in tribuna per visionare personalmente il fantasista bianconero.

