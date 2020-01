Tweet contro le sardine del poliziotto con la pistola in mano: il vero agente denuncia il furto di identità (Di domenica 19 gennaio 2020) Il web è pieno di account e profili fake improntarti alla propaganda politica. Nel bollente periodo preelettorale in cui ci troviamo in cui ci troviamo non è difficile imbattersi in profili che diffondono idee più o meno sovraniste a favore di una di Salvini, Meloni e Borgonzoni. L’ultimo caso preso in esame dalla Polizia Postale riguarda il profilo Twitter di @Cllaudio80, utente che il 16 gennaio 2020 ha pubblicato un Tweet contro le sardine allegando una fotografia in bianco e nero di un agente delle forze dell’ordine in borghese con una pistola in mano e spacciandosi per lui. Il Tweet con foto contro le sardine del presunto agente di polizia Nel testo del Tweet si legge: «Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi ... Leggi la notizia su giornalettismo

