Tuttosport: crisi Torino, i granata voglio accelerare per Younes (Di domenica 19 gennaio 2020) Prestazione deludente ieri anche per il Torino di Mazzarri che si lascia sopraffare dal Sassuolo. I granata hanno bisogno di dare una sterzata e vorrebbero farlo anche mettendo a segno qualche colpo di mercato. Tra questi potrebbe esserci anche Amin Younes, l’attaccante tedesco non ha trovato spazio nel gioco del Napoli e reclama la possibilità di mettersi in gioco e per questo sarebbe favorevole ad una cessione, ma tutto è condizionato dall’uscita di Iago Falque “La possibilità di trasferirsi alla corte di Semplici è intanto vagliata pure da Iago Falque. L’intesa tra le società è raggiunta, ma lo spagnolo valuta anche le offerte di Genoa e Verona in Italia, nonché dell’Espanyol, nella Liga (pure da Dubai, arrivano lusinghe all’indirizzo dell’attaccante esterno). Nelle ultime ore, in più, è stato proposto alla Roma che ha visto sfumare ... Leggi la notizia su ilnapolista

