Trincerone est, domani scattano i divieti (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si annunciano disagi a partire da domani fino a 14 febbraio in tutto l’asse viario che collega il centro di Salerno nell’area di via Diaz verso lo stadio Vestuti. La zona sarà, infatti, interessata dai lavori di copertura della linea ferroviaria lato est, nell’ambito del cantiere del Trincerone. Per consentire i lavori, l’amministrazione comunale di Salerno ha dovuto, però, adottare dei provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e pedonale. Si tratta di divieti di sosta che interesseranno via Giovan battista Bottiglieri e via Balzico è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti veicoli su entrambi i lati della carreggiata. In via Bottiglieri, il divieto resterà in vigore fino al 22 gennaio, mentre in via Balzico, su ambo i lati del tratto compreso tra Via Bottiglieri e Via Diaz, la limitazione ... Leggi la notizia su anteprima24

maurquie : Trincerone Est, lavori di copertura della linea ferroviaria - sevensalerno : Salerno, Trincerone Est, lavori di copertura della linea ferroviaria - salernonotizie : #trincerone Est di #Salerno: lavori di copertura della linea ferroviaria -