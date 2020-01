Tragedia sul lavoro a Castenedolo: operaio muore schiacciato da una porta in un’azienda agricola (Di domenica 19 gennaio 2020) Un operaio di 51 anni, dipendente di un'azienda agricola di Castenedolo in provincia di Brescia, è morto sul lavoro probabilmente schiacciato da una porta automatica. La vittima si chiamava Lal Manohar, era un cittadino indiano residente a Castenedolo: il suo corpo è stato trovato da alcuni colleghi che hanno subito dato l'allarme, ma per lui non c'era ormai più niente da fare. Leggi la notizia su fanpage

