Torino: investe 35enne nella notte e scappa. Si cerca il pirata (Di domenica 19 gennaio 2020) Dramma questa notte a Stupinigi, prima cintura di Torino, dove un uomo di 35 anni è morto travolto da un'auto. Il pirata è ancora in fuga, nella notte posti di blocco per individuarlo. Travolto e ucciso da un'auto pirata L'incidente si è verificato su un tratto di strada provinciale tra i due centri di Stupinigi e Orbassano, prima cintura di Torino. La vittima si chiamava Franko GJinaj e aveva 35 anni, l'uomo stava camminando a tarda notte sul ciglio della strada, quando è stato travolto e ucciso. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il medico non c'è stato altro da fare che dichiarare il decesso. pirata in fuga Immediate le operazioni di ricerca del pirata della strada. L'automobilista è fuggito dopo aver travolto l'uomo. I carabinieri hanno istituito posti di blocco in tutta la zona. Al momento non ci sono notizie di ritrovamento. Glin inquirenti non ...

Torino - Tram linea 4 investe una donna - muore sul colpo : Dramma in corso a Torino dopo che questa notte, alle prime luci dell’alba una donna è stata travolta e uccisa da un Tram, quello della linea 4. La donna abitava in zona. Sotto choc la manovratrice del mezzo. leggi anche -> Bimbo investito a Coccaglio, nel bresciano: trovato il pirata della strada Non erano ancora […] L'articolo Torino, Tram linea 4 investe una donna, muore sul colpo proviene da www.meteoweek.com.

